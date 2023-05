Reprodução/Instagram - 19.05.2023 Renata Gutierrez, mãe da filha de Xamã, acusou cantor de ser pai ausente





Xamã se pronunciou sobre uma polêmica recente com Renata Gutierrez, com quem tem Hanna, filha de quase dois anos. A modelo afirmou ser processada pelo cantor para não citá-lo publicamente , após ter acusado ele de ser um pai ausente. O artista rebateu as declarações e expôs dificuldades na relação com a mãe da criança.

"Eu e Renata nunca tivemos um relacionamento, infelizmente não tenho boa relação com ela, que não deixa eu ter acesso a minha filha se ela não estiver presente. Nem eu ou outra pessoa da família podemos ter acesso à criança sem a Renata presente", escreveu nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (19).





Xamã disse que as visitas à Hanna eram "marcadas informalmente" e que entrou com um "pedido judicial de regularização" por conta da organização não funcionar. Renata lamentou que foi vítima de um "silenciamento", ao passo que o cantor declarou que "não quer silenciar ninguém" e que a respeita.

"Só não quero ver minhas filhas expostas na mídia dessa forma, porque eu mesmo não sou de fazer isso nas minhas redes [...] Quero que a privacidade das meninas seja mantida", comentou o arista, que também é pai de Akasha, de quatro anos, fruto da relação com a atriz Natasha Hoffemann. O artista ressaltou não apresentar problemas com a questão do pagamento de pensão e expressou o desejo de "resolver tudo isso pelo jurídico".

"Do jeito que vínhamos tentando, não rolava. Então deixei com os meus advogados para conseguirem ajustar tudo de forma legal, diretamente com os advogados dela. Quero construir uma relação com minha filha, independente do tipo de relação que tenho com a mãe dela", completou.





