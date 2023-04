Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Ana Castela e Maraisa brincaram sobre 'dividir' Gustavo Mioto





Ana Castela decidiu esclarecer com Maraisa uma declaração que a cantora fez sobre Gustavo Mioto. A irmã de Maiara afirmou que iria "roubar" o sertanejo da jovem de 19 anos e a autora "Boiadeira" brincou com a situação, sugerindo que elas deveriam "dividir" o artista.



"Postou lá que vai 'roubar'. Vim aqui, pessoalmente", afirmou Ana, nos bastidores de um show nesta sexta-feira (14). Maraisa disse que "quer" Gustavo, ao passo que a jovem respondeu entre risadas: "Pode pegar. Quem divide, multiplica. Cadê a mulherada unida nesse sertanejo?".





Apesar de negar um namoro com Mioto, Ana é apontada como affair do cantor há alguns meses. O artista ainda reagiu ao encontro das cantoras nas redes sociais, na manhã deste sábado (15).

"Quem divide, multiplica. Tá", escreveu em um vídeo nos stories do Instagram, em que aparece com as feições sérias. Confira:





