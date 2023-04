Reprodução/Twitter Vivendo romance, Gustavo Mioto faz surpresa para Ana Castela em show

Ana Castela recebeu uma surpresa do affair Gustavo Mioto durante um show em Goiás neste final de semana.





O cantor surpreendeu a amada e o público ao subir no palco para cantar 'Evidências', música de Chitãozinho e Xororó.

E o Gustavo Mioto que entrou de surpresa durante o show da Ana Castela e cantou “Evidências” com ela… Fofos pic.twitter.com/DnE2iw7pT3 — Versinho (@VSertanejo) April 29, 2023





Rapidamente os fãs do casal lotaram as redes sociais com vídeos do momento e se derreteram com a cena.

A sertaneja recentemente deu detalhes sobre o romance com Mioto. "Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela para o colunista da UOL, Lucas Pasin.

o Gustavo Mioto entrando de surpresa pra cantar evidências com a Ana Castela, que gracinha>>>>> pic.twitter.com/R5tr1CVyN2 — Vivian Heloisa (@VivianHeloisa_) April 29, 2023









Ele entrando de surpresa no show dela e a carinha dela, ana Castela e Gustavo Mioto vcs são fofos demaissssssss 😍😍😍 @anafcastela @GustavoPMioto pic.twitter.com/y9QOAykc5k — dyy boiadeira 🧸🌎 (@dyblindada) April 29, 2023









Gustavo Mioto e Ana Castela cantando Evidências foi o motivo do meu colapso da madrugada🥹💓 pic.twitter.com/lXGgk1vgkm — malu🧸🌎 (@miotocastela) April 29, 2023









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente