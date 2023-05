Reprodução/Instagram - 20.05.2023 Danilo, irmão de Rodrigo Faro, sofreu acidente de carro





Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, sofreu um acidente de carro em São Paulo. O jornalista compartilhou um relato sobre o caso nas redes sociais e tranquilizou os seguidores, afirmando que passa bem após o corrido.

"Minha intenção não era tornar isso público, mas como vazou em alguns veículos da imprensa, eu resolvi esclarecer tudo por aqui. Estou bem, não aconteceu nada comigo e com nenhuma outra pessoa", escreveu no Instagram, relatando que o acidente aconteceu na madrugada da última sexta-feira (19).





O irmão de Rodrigo apontou o acontecimento de "uma fatalidade". "Não havia bebido (quem me conhece sabe que não bebo nada) e também não dirigia de forma imprudente. Foi simplesmente uma fatalidade e todas as providências já estão sendo tomadas, inclusive com os terceiros envolvidos no incidente através da minha seguradora", afirmou.





"Estou bem, na ativa, trabalhei normalmente o dia todo. Vida que segue", complementou. Fotos de Danilo com sangue no rosto circularam nas redes sociais, mas os registros são de outro acidente que ele sofreu, em 2021. Na época, o jornalista disse que foi atingido por um carro em alta velocidade.





