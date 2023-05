Reprodução/Instagram - 19.05.2023 Lucas Viana reagiu a assalto enquanto dirigia





Lucas Viana foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto dirigia na Zona Sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira (18). O campeão de "A Fazenda 11" compartilhou nas redes sociais registros do momento em que reagiu ao crime e teve o carro atingido por tiros.

"Gente, tentaram me assaltar aqui agora. Reagi, acelerei, o cara deu um tiro na janela. Não sei como não acertou em mim. Foi aqui na Avenida Indianápolis. Olha isso, olha o milagre", contou o influenciador.





Viana mostrou que a janela ao lado do banco do passageiro ficou estilhaçada por conta do tiro e agradeceu por estar seguro após o momento de tensão. "Obrigado pelo livramento, Deus", comentou.

Confira abaixo as postagens de Lucas Viana:

🚨AGORA: Lucas Viana posta story desesperado após reagir a assalto. O bandido chegou a atirar na janela do carro. pic.twitter.com/WnB6jITMkb — Central Reality (@centralreality) May 18, 2023





