Renata Gutierrez, mãe da filha de Xamã, usou as redes sociais para expor que se tornou alvo de um processo do cantor. Em um longo relato no Instagram, a modelo afirmou que o pai de Hanna moveu uma ação para que ela não fale mais dele publicamente.

"Fui notificada há dois dias de uma ação onde o pai da minha filha requer o meu silenciamento. Não procurou saber da filha, não respondeu mais de uma vez minha tentativa de um acordo pacífico. Mas sim com a 'imagem' dele ele se preocupou, ainda não estou amordaçada", escreveu nos stories, nesta quinta-feira (18).





O pronunciamento acontece após Renata acusar Xamã de ser um pai ausente na vida da filha , que completa dois anos em julho. A mãe de Hanna relatou que recebeu ligações da equipe jurídica do cantor após o desabafo, que ela diz ter acontecido na tentativa de "resolver pacificamente" as questões entre pai e filha.

"Nenhuma mãe gosta de expor questões pessoais que envolvem nossos filhos. Isto é porque pusemos na balança e entendemos que é a única forma de garantir o direito deles", avaliou. Gutierrez ainda citou Luana Piovani e Titi Müller, celebridades que já passaram por situações similares com os ex-companheiros, Pedro Scooby e Tomas Bertoni, respectivamente.

"Infelizmente está se virando normal a tentativa de silenciamento de mulheres pelo judiciário. As histórias se repetem exatamente igual, mudando apenas os personagens. Quando são expostos [os pais], correm para apagar o fogo. E a primeira coisa que fazem é entrar com ação para nos calar. Foi assim que aconteceu com Titi Muller e Luana Piovani", escreveu.





