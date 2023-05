Reprodução / Instagram 07.05.2023 Ex do cantor Xamã o acusa de ser um pai ausente: ‘15 vezes em 2 anos’

Rennata Gutierrez, ex-namorada e mãe da filha de 2 anos do cantor Xamã, acusou o artista nas redes sociais de ser um pai ausente. Neste sábado (06), a influenciadora fez um desabafo dizendo que Geison, nome verdadeiro de Xamã, esteve com a menina 15 vezes desde que ela nasceu.

“Desde a minha gestação passei por tudo sozinha, desde consultas médicas até o dia de fato de ter a Hanna. Zero suporte emocional e o financeiro sempre essa luta pelo mínimo”, afirmou a moça nos stories do Instagram.





A influenciadora também contou que as poucas vezes que Xamã ficou com a filha, foram em situações convenientes para o cantor.

“Dá pra contar nos dedos os dias que a Hanna teve contato com o pai, a não ser quando tem algum feriado ou ele faz alguma parceria e quer vender uma imagem da pessoa que ele não é! Como foi agora na Páscoa.”, revelou Rennata.

Segundo a mãe de Hanna, ir as redes sociais foi a última medida que ela encontrou para ajudar a filha, pois ela já havia tentado acordos com Xamã por meios jurídicos e com a assessoria do cantor, mas não conseguiu solucionar a questão.





