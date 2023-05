Reprodução Roberto Justus comentou sobre o casamento com Adriane Galisteu

Na última quinta-feira (18), uma entrevista de Roberto Justus ao podcast "Bagaceira Chique" de Luciana Gimenez viralizou na web. Na conversa, ele contou que o divórcio com Adriane Galisteu se deu pelas diferenças de ambos . Mas uma fala sobre as roupas e o hábito de fumar que a apresentadora tinha rendeu críticas de internautas. Horas depois, Justus foi às redes sociais explicar os comentários.

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias senscacionalista e retiradas de contexto", iniciou o apresentador. Justus, então, esclareceu os comentários: "Mas, em respeito à Galisteu, epal qual tenho muito carinho e admiração (quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez) gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplicificar que nossos estilos são diferentes. Ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu".

Em seguida, o presentador contou que ele e Galisteu "já riram das fofocas". "Infelizmente, a mídia gosta de exper fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o contepudo para tirar as conclusões", continuou ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Por fim, Justus definiu a relação com Galisteu: "Somos amigos e nos respeitamos bastante" O resto é apenas maldade". Os dois se casaram em 1998 após passarem dois anos juntos. O ex-casal, no entanto, se divorciaram após oito meses.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente