Reprodução/Instagram Preta Gil cai no choro com visita surpresa de Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann pegou Preta Gil se surpresa ao aparecer em sua casa sem avisar. A atriz foi dar forças a amiga que está no meio do tratamento contra o câncer no intestino.

Ao perceber a presença de Carol, a cantora correu para os braços delas e caiu no choro.





"Acordei e ela estava na sala me esperando. Carolina veio me ver de surpresa!!!! Te amo infinito, tava morrendo de saudade dela", escreveu ela na legenda da publicação.

"Vou até o infinito para te ver, meu amor", declarou a atriz ao repostar o vídeo.

Preta está temporariamente em São Paulo para seguir com o tratamento da doença. Gominho e outros amigos próximos estão fazendo companhia a ela.





