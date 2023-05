Última prova

A última disputa entre os integrantes da Vila foi transmitida no programa ao vivo desta quarta-feira (17) e contou com a desclassificação de um competidor. Tiago Dionisio descumpriu as regas e deixou a mão fora da zona permitida para retirar as chaves de um labirinto vertical. Os participantes precisavam resgatar as chaves e cumprir enigmas para chegar à fase final do desafio. Erick, Niick, Thiago Servo, Glauco e Murilo tiveram os melhores tempos das respectivas baterias.