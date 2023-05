Reprodução/Instagram - 11.05.2023 Shakira e Lewis Hamilton vivem rumores de romance





Shakira voltou a ser vista com Lewis Hamilton após rumores de um romance circularem nas redes sociais. A cantora e o piloto de Fórmula 1 foram flagrados enquanto curtiam um passeio de barco em Miami, na Flórida, nesta quarta-feira (10).

Em fotos que circulam na web, a colombiana aparece segurando na mão do britânico para entrar no barco, onde estavam acompanhados de amigos do automobilista. Os boatos de um affair foram fortalecidos entre internautas, já que os dois foram vistos juntos recentemente.

No último domingo (7), Shakira curtiu o GP de Miami na companhia do ator Tom Cruise , mas teve um encontro mais íntimo com Hamilton após a corrida. A cantora foi flagrada em um jantar com o piloto em um restaurante da cidade.

Os boatos de um novo relacionamento acontecem após as constantes polêmicas de Shakira com o ex-marido, Gerard Piqué. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador de futebol teria pedido menos tempo de visitação aos filhos , Milan e Sasha.

