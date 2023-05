Reprodução/Instagram - 11.05.2023 João Gomes e Ary Mirelle reataram o namoro





João Gomes e Ary Mirelle reataram o namoro após passarem um mês separados. O cantor havia comunicado o término em 13 de abril e, desde então, viveu polêmicas com a mãe e a estudante de enfermagem.

A reconciliação acontece após João informar que Ary havia cuidado dele enquanto estava doente. Pouco tempo depois, Mirelle compartilhou um vídeo beijando o artista e confirmou a volta do namoro.





"É isso, você é o meu amor. Que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado. Vale a pena lutar por quem a gente ama", escreveu Ary nesta quarta-feira (10), nos stories do Instagram. Ela ainda agradeceu o apoio de fãs que "torceram" pelo casal.

João Gomes ainda publicou um vídeo dançando com a namorada, após confirmar a volta do relacionamento. Vale lembrar que a mãe do cantor, Kátia Gomes, fez uma série de críticas à estudante de enfermagem, a chamando de "imatura" entre os comentários negativos. Após as duas trocarem indiretas, o artista chegou a se pronunciar com uma bronca à mãe .

