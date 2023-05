Reprodução/ tiktok Tom Cruise e Shakira são vistos juntos

Shakira e Tom Cruise foram visto juntos em uma corrida de Fórmula 1 que ocorreu no autódromo internacional de Miami, nos Estados Unidos. Após o momento viralizar nas redes, fãs dos artistas começaram a "shippar" os dois como um casal.

O ator e a cantora foram vistos juntos no passeio das estrelas no paddock e em um momento na arquibancada, onde também estava um dos filhos de Shakira com Gerard Piqué.

Fãs, então, e animaram com as imagens e mostraram que torcem para que Shakira e Cruise virem um casal. "Quem trocou um Twingo por uma Ferrari foi Shakita", brincou um internauta com a música que a colombiana fez para Piqué. "Caramba, com esse Tom não existe Missão Impossível", ironizou outro. A web ainda subiu a hashtag #SalPique", um trocadilho que pode ser entedido como "Vaza Piqué".





