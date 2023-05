Reprodução/Instagram - 11.05.2023 Wanessa Camargo é mãe de José e João





Wanessa Camargo decidiu não lançar uma música inédita para proteger os filhos, José e João, fruto da relação com o ex-marido, Marcus Buaiz. A cantora explicou que a canção não integrou o novo álbum por ter sido escrita "na raiva" e poder afetar as crianças.

"Acho que ela vai ficar fora para sempre. Quando a gente faz uma música muito na raiva, tem que pensar duas vezes. Amo minha música, mas amo muito mais os meus filhos. Então, qualquer coisinha que possa machucar meus filhos, não faço. Se eu machucar eles, vou me machucar duas, três, quatro vezes mais", afirmou ao podcast "PodDelas", nesta quarta-feira (10).





Apesar de evitar o lançamento da faixa para não expor as crianças, Wanessa ressalta como o processo de escrita foi positivo para ela. "Foi bom fazer. Só de fazer, a gente joga para fora e mostra para os amigos. Funciona. Às vezes, você quer falar alguma coisa que sabe que é na raiva, no momento, e depois passa. É um perigo. Não podemos falar com a pessoa na raiva. Nosso ego, quando vem e nos toma, a gente fala besteira e depois se arrepende", disse.

Camargo comentou como o momento da separação também é abordado no disco "Livre", mas reforçou o impacto da própria trajetória para explicar o que vivia na época. Na música "Quem Eu Sou", por exemplo, a artista conta que notou como "aquele conto de fadas não era suficiente para mim, não era a vida que queria".

"Queria me sentir eu de novo, estava vivendo muito para os outros e para as obrigações, no automático. Quem estava me paralisando? Não era o casamento, era eu mesma. Os meus medos de ficar sozinha, financeiramente não dar conta do recado, trabalho, meus filhos, o que a sociedade falaria. [Pensava:] 'Vou magoar a outra pessoa, de quem também gosto'", complementou.

