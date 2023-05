Reprodução / TV Globo Serginho Groisman conta como planejou programa especial para Rita Lee

Serginho Groisman relembrou a trajetória da carreira de Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (08). O apresentador contou como a cantora fez parte da história do “Altas Horas” e como planejou um programa inteiro em homenagem a rainha do rock.

“Quando todos nós soubemos dessa fragilidade que ela começou a ter, eu quis muito junto com a produção realizar duas coisas: a inauguração do palco Rita Lee, que vai ficar para sempre aqui e um programa enquanto ela estava viva.”, contou o apresentador ao Estúdio i, da GloboNews.





O apresentador revelou que já sabia do estado de saúde que Rita se encontrava e que, por isso, decidiu fazer o programa em homenagem a cantora.

“Esse programa foi uma contrução com muito amor, um programa feito com muito carinho e muito respeito, com participação da assessoria dela, que sabia da real condição da Rita naquele momento, já era muito difícil.”, revelou Serginho.

Rita Lee foi a primeira artista a se apresentar no palco do “Altas Horas”. “Ela está dentro da minha linha do tempo”, afirmou o apresentador.

Serginho Groisman conta como veio a ideia de fazer um programa inteiro homenageando Rita Lee.



