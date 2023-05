Reprodução/Globo - 10.05.2023 Fãs se despedem de Rita Lee em velório

Rita Lee morreu na última segunda-feira (8), aos 75 anos, após lutar contra um câncer no pulmão. Ela não vai fazer falta só para os três filhos e para o marido Roberto de Carvalho, mas como para diversos fãs espalhados pelo Brasil. Esses fizeram questão de estarem presentes no velório da cantora, que acontece no Planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo nesta quarta-feira (10).

O dia começou com chuva, mas não impediu que os fãs chegassem cedo para se despedir da artista. "Cheguei às 23h30 [da terça-feira 9], mas me caracterizei para 00h está pronto para um ritual rockistico e homenagear a rainha do rock nacional", disse um homem vestido de Elvis Presley para o "Encontro com Patrícia Poeta" da Globo.

Outro, que estava segurando um cartaz escrito "Saudades Rita Lee", contou ao programa que saiu 04h da de Santo André para prestar uma última homenagem à cantora. "Cheguei umas 05h e pouco para prestar minha homenagem para uma cantora que é conhecida pelo mundo inteiro. Ela vai fazer muita falta para o rock brasileiro", falou o fã.

Teve gente que se deslocou de outro estado para se despedir de Rita Lee. Esse foi o caso da Maria, que conversou com o "Bora Brasil da Band". A jovem saiu de madrugada do Rio de Janeiro, chegou em São Paulo às 04h e foi direto para o parque.

"A Rita Lee é o que eu sempre quis ser a vida inteira. Tive a honra de fazer aniversário no mesmo dia que ela, dia 31 de dezembro. Só espero que um dia eu possa ser um pouquinho parecida com tudo que ela é e sempre vai ser", contou Maria sobre a cantora. A mãe da carioca ainda relatou que Maria caiu no choro ao saber da morte da artista, que era uma ídola para ela.

O velório é aberto ao público entre 10h e 17h. Depois, o corpo de Rita Lee será cremado em uma cerimônia fechada para família.

Corpo de Rita Lee será velado no planetário. Cerimônia será aberta ao público das 10h às 17h. Teto do planetário terá exibição estática do céu do dia em que a artista nasceu. #borabrasil #bandjornalismo pic.twitter.com/K8lkWyyw2e — Band Jornalismo (@BandJornalismo) May 10, 2023

























