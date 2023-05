Reprodução / Instagram 09.05.2023 Vera Fischer lamenta morte de Rita Lee e lembra ato inusitado em show

A atriz Vera Fischer lamentou a morte da cantora Rita Lee nesta terça-feira (09) em uma postagem nas redes sociais. Fischer lembrou o show em que a artista mostrou o bumbum.

Vera destacou que, com a partida da artista, se perde não apenas música, mas também na irreverência, literatura, ironia, excitação, humor e modernidade. O show em que Rita Lee mostrou o bumbum foi realizado em novembro de 2012, durante o Green Move Festival, em Brasília.





“Perdemos a mulher que não se enquadrou. Hoje perdemos uma mulher ao quadrado.

Que você encontre um planeta azul e se esbalde por lá Rita!”, escreveu a atriz em legenda no Instagram.

Rita Lee morreu na segunda-feira (8), aos 75 anos, em decorrência de complicações do câncer de pulmão diagnosticado em maio de 2021.

A cantora deixou três filhos, João Lee, Beto e Antônio, e o músico Roberto de Carvalho, seu parceiro de vida e na música.









