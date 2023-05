Reprodução/Globo - 10.05.2023 Filho de Rita Lee, João Lee presta homenagem em velório





João Lee, filho de Rita Lee, prestou uma homenagem à mãe durante passagem pelo velório da cantora, que morreu aos 75 anos. A cerimônia é aberta ao público e acontece até às 17h desta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O filho do meio de Rita e Roberto de Carvalho celebrou o legado da mãe, relembrando uma reflexão que teve com a artista antes da morte. "Tive uma conversa com ela recentemente sobre a importância da gente escolher nossos ídolos e heróis, porque eles que moldam o nosso comportamento", afirmou à Globo.





"Ela é uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisas na vida dela, shows, turnês, cenografia, roupas. Mas não é por isso que ela é minha heroína, é pela honestidade e simplicidade que vivia mês a mês. É uma pessoa muito única, para mim, vai ser eterna, acho que para todo mundo. Ela vai ser eterna", completou, emocionado.





João ainda falou dos últimos dias de Rita e ressaltou que "ela foi em paz": "A família dela estava com ela até o final. O final dela foi feliz. É triste para quem fica, mas foi muito especial. A gente tem que seguir adiante. Ela vai continuar, mesmo sendo uma estrelinha, fazendo muita gente feliz".





"Nas últimas semanas, ficamos muito próximos. Desde que descobri que ela estava com câncer, decidi voltar a morar com meus pais. A gente se conectou ainda mais. Foi muito especial. Não sei explicar o que aconteceu ainda, foi tudo muito rápido. Tive muitos momentos felizes com ela. Foi tranquilo para ela", complementou.

O irmão de Beto e Antônio também contou que Rita Lee preparou presentes aos fãs antes da morte, como documentários e a segunda biografia da carreira. Outros familiares também se despediram da cantora na cerimônia, como Virgínia Lee, irmã da artista.

