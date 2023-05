Reprodução/Instagram Key Alves participou do 'BBB 23'





Key Alves é aberta sobre a vida amorosa desde a participação no "BBB 23", marcada por revelações sobre celebridades com quem já se envolveu. Após vários nomes famosos serem citados dentro e fora do reality , a jogadora de vôlei revelou uma nova personalidade da Globo que beijou e listou outros homens conhecidos que gostaria de ficar.

"José Loreto, já peguei", disse a influenciadora ao podcast "Podcats", falando do ator que integra atualmente o elenco da novela "Vai na Fé". Key ainda citou mais um profissional da emissora que gostaria de ficar: "Cauã Reymond, pego com certeza, rezando para cruzar com ele".





Alves mencionou que ficaria com o campeão do "BBB 22" Arthur Aguiar e elencou o cantor colombiano Maluma como o "sonho de consumo". "Xamã já peguei. Leo Picon já peguei. João Gomes já peguei. L7nnon, passo, é meu amigo só. Rodrigo Mussi, já peguei. Gustavo Mioto, já peguei [...] Rezende, já peguei", declarou.

Key Alves terminou o relacionamento com o fazendeiro Gustavo Benedeti, iniciado no reality show, mas ressaltou que não se arrepende da relação. "Faria de novo, porque sou iludida, me apaixono", comentou.

