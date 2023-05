Reprodução/Instagram - 10.05.2023 Domitila Barros reencontrou o namorado, Moritz Carlo





Domitila Barros manteve discrição sobre o relacionamento ao longo do "BBB 23" e mostrou o primeiro contato com o namorado alemão após o reality show, nesta terça-feira (9). A ativista social viajou para Berlim e compartilhou registros ao lado de Moritz Carlo, com quem está junta há sete anos.

"Finalmente encontrei o mozão. E posso mostrar um pouquinho da cidade onde morei nos últimos anos", escreveu no Instagram, onde compartilhou um vídeo mostrando detalhes até o encontro com Mortiz. O conteúdo exibe a ex-sister interagindo com fãs ainda no aeroporto do Brasil e como foi a viagem de avião.





Já na Alemanha, Domitila registrou um momento íntimo com o namorado, quem aparece beijando em um elevador. Carlo usa boné e não tem o rosto destacado na postagem. Vale lembrar que a miss Alemanha já comentou que o companheiro preza pela privacidade.

Confira abaixo a publicação de Domitila Barros com o reencontro:





