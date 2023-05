‘A Grande Conquista’ reúne ex-BBBs e familiares de brothers; confira

Janielly Nogueira

A irmã do economista Gil do Vigor, do "BBB 21", também está no grupo da Vila de "A Grande Conquista". A moradora se destacou no início do confinamento pelos conflitos na casa laranja, onde divide o espaço com mais de 30 pessoas. Janielly também se aproximou de Sandra Melquiades, mãe de Rico, campeão de "A Fazenda 13".