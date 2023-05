Gritos

Severo ainda expressou incômodo com os gritos de Deodato e a ex-sister do "BBB 22" relembrou a participação no programa da Globo, marcada por muitas brigas. "Falo assim, esse é meu jeito. Me acompanhou no outro reality? [...] Você não é o bonzinho e quer pagar de bom", reclamou.