Reprodução/ Globoplay Key Alves foi eliminada do 'BBB 23'





Além da relação íntima com Gustavo Benedeti no "BBB 23", a vida amorosa de Key Alves fora da casa também se destacou durante conversas no reality show, em que a ex-sister entregou nomes de famosos com quem já havia ficado. Após a eliminação do programa, a jogadora de vôlei detalhou nesta quarta-feira (8) o envolvimento com oito dos affairs citados.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O colega de profissão Bruninho foi o primeiro mencionado por Key e descrito como "um amor de pessoa". "Encontro ele em todas as festas e já fiquei com ele", avaliou ao "gshow". A ex-sister também contou que já ficou com outro "amigão", Leo Picon, irmão da ex-"BBB" Jade Picon.





O jogador de futebol Joaquim Piquerez recebeu uma declaração mais intensa sobre o affair. "Esse aqui me fez sofrer. Chorei todos os dias por ele", avaliou. Ela também revelou que "achou que ia namorar" o ator Murilo Cezar: "Antes de entrar, falei para ele: 'Me espera, que vou estar te esperando também'".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Sobre o ex-"BBB" Rodrigo Mussi, com quem esteve no dia em que o influenciador sofreu um acidente de carro, Alves disse que só ficou com ele por um dia, mas fez uma tatuagem dedicada a ele. Já o envolvimento com o rapper Xamã durou um período maior: "É um grande amigo meu, e a gente ficou seguido, foi muito intenso, quando a gente foi para São Paulo".

Entre outros cantores mencionados pela ex-participante, o sertanejo Gustavo Mioto foi mencionado e ela ressaltou que não se esqueceu de um sorvete que tomou na casa dele. Sobre João Gomes, Key ainda brincou sobre o novo relacionamento do artista: "Ave Maria. Tomara que eu não tenha estragado o namoro desse homem. Mas foi coisa lá atrás, estava solteiro, não tinha nada a ver".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.