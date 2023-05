Reprodução/Instagram Viih Tube é mãe de Lua





Após mostrar o rosto de Lua pela primeira vez , Viih Tube voltou a exibir novos registros da filha em uma declaração nas redes sociais. O conteúdo traz uma retrospectiva com momentos marcantes da gravidez da influenciadora, que também comentou a decisão de compartilhar a face da bebê nas redes sociais.

"Aos pouquinhos vou mostrando ela", afirmou a ex-"BBB" nos comentários da página "Gossip do Dia", no Instagram. Viih já havia falado anteriormente da preocupação de mostrar o rostinho da primogênita na web, relatando que foi aconselhada por MC Loma, que só mostrou o rosto da filha após um mês de vida.

"Ela [Loma] disse que foi a melhor coisa [...] Na primeira semana, tive um surto de preocupação, comecei a ter medo de tudo. De verem ela, de saber de tudo dela. Fiquei com medo, porque o mundo está perdido", ponderou. Na declaração recente, a influenciadora mostra mais de Lua ao som de "Deus É Muito Bom", do Luan Santana.

O cantor ainda mandou um recado para Viih Tube após a publicação, mencionando a letra da música. "Vai ser sempre sobre alguém que chega trazendo um 'caminhão de coisas boas na vida da gente'. Todo amor do mundo para vocês, Viih", escreveu o artista.





