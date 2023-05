Reprodução/Instagram Ao se declarar para Eliezer, Viih Tube mostra o rostinho de Lua

Nesta quinta-feira (4), Viih Tube e Eliezer estão celebrando um ano do primeiro encontro pessoalmente . Após receber uma linda homenagem do marido, a influenciadora fez questão de retribuir.

Ao se declarar, a mamãe acabou mostrando o rostinho da filha do casal, Lua, pela primeira vez. A influenciadora já afirmou que se sente mais confortável em expor a herdeira nas redes sociais.





"Hoje/ 1 ano atrás. Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra After e numa brincadeira de 'verdade ou desafio' perguntaram 'É verdade que você ficaria com alguém da roda?' E você logo 'A vitória'. Eu fiquei tipo “gente amém ele se tocou", relembrou ela.

Os ex-BBBs se encontraram quando apresentaram um show juntos. "E se me contassem naquele dia 'ah esse cara que você ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano'. Eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria TÃO perfeito e incrível como tá sendo", disse ela.

"Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter! Sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo! Aí Deus, eu merecia tudo isso mesmo?", concluiu Viih.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente