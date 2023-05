Reprodução/Instagram - 05.05.2023 Show de Marvilla contou com presença de vários ex-BBBs





Marvvila realizou o primeiro show após a participação no "BBB 23", nesta quinta-feira (4). O evento aconteceu em São Paulo e contou com a presença não só dos colegas da edição do reality show, como de ex-BBBs de outras temporadas.

Além de convidar Rebecca para acompanhá-la em algumas músicas no palco, a artista também recebeu Tiago Abravanel, do "BBB 22", para cantar com ela. Nas redes sociais, Marvvila ainda mostrou o encontro com os participantes da própria edição.





"A tropa brotou no show da pagodeira", disse ao mostrar Sarah Aline, Ricardo "Alface" Camargo, Gabriel Santana, Gabriel "Fop" Tavares e Cristian Vanelli. Alface ainda posou com brothers do "BBB 21", Bil Araújo, Thaís Braz e Sarah Andrade.

Alô, 'BBB', então esse era o intercâmbio? Conexão 21+23. Profissão ex-BBB", escreveu Ricardo ao exibir o encontro. Confira abaixo este e mais registros do show:





Sarah e Gabriel Santana dançando “A Pagodeira” no show da Marvvila em São Paulo. pic.twitter.com/myOyUYNbMX — Sarah Aline Info (@infosaraline) May 5, 2023





🚨AGORA: Alguns ex-BBBs estão prestigiando o show da Marvvila em São Paulo. pic.twitter.com/GaXxLHuIZX — Central Reality (@centralreality) May 5, 2023





Sarah e Alface lindíssimos no show da Marvvila.



META DE CASAL!!!! 🥹 pic.twitter.com/GXpKzhY1uJ — thiago (@httpsrealitys) May 5, 2023





Sarah, Marvvila e Gabriel Santana no Mirante Esperia, em São Paulo. pic.twitter.com/TDbQ8kHhpV — Sarah Aline Info (@infosaraline) May 5, 2023





Só eu sei o quanto eu sonhei com esse dia enquanto Sarvviel ainda estavam na casa, de que eu queria eles num show da Marvvila e em cima do palco com ela. Fico com um quentinho no coração de sonho realizado vendo esse vídeo 🥺🖤 pic.twitter.com/Eniy2aqHPY — Higu/ Brenda | 🌧 (@jeongcarrot) May 5, 2023





