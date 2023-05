Reprodução/Twitter - 05.05.2023 Priscila Sztejnman e Regiane Alves reproduziram meme de Lula na Globo





Regiane Alves repercutiu nas redes sociais ao assistir uma cena de "Vai na Fé" nos bastidores da Globo. O trecho trazia a personagem Clara em um momento íntimo com Helena, interpretada por Priscila Sztejnman. Internautas compararam a reação com um meme de Lula na Globo, o que arrancou risadas da atriz.

O presidente viralizou na web por passar por uma situação parecida enquanto assistia "Pantanal" no fim de 2022, quando participou dos debates das eleições presidenciais nos bastidores. No vídeo compartilhado por Regiane, as atrizes e o político aparecem vidrados nas novelas e virando para a câmera no mesmo momento.













A cena em questão da atual trama das sete foi exibida nesta quinta-feira (4) e mostra Clara desabafando com Helena sobre o relacionamento com Theo (Emílio Dantas). A personal trainer lamenta que seria "usada" para causar ciúmes para o marido "tóxico", o que a deixaria com o "coração despedaçado".

A cena de hoje foi tristinha… 🥺

A certeza da Helena e a indecisão da Clara é muito complicada, o que vocês acham? #Clarena #Vainafe pic.twitter.com/9KicEAb2bb — Central Clarena Oficial (@centralclarena) May 4, 2023





No vídeo original da reação, Regiane e Priscila aparecem suspirando diante da declaração. Vale lembrar que diversos espectadores esperam um romance entre as personagens e a dupla já protagonizou um beijo na produção.

Assistindo o capítulo de hoje muito bem acompanhada 😅❤️ #VaiNaFé pic.twitter.com/zFyNFxwKgN — Regiane Alves (@RegianeAlves) May 4, 2023





