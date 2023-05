Reprodução/Instagram - 07.02.2023 Karoline Lima e Gui Araújo terminaram o relacionamento





Karoline Lima e Gui Araújo terminaram o namoro. A informação foi confirmada nas redes sociais da influenciadora na madrugada desta sexta-feira (5), três meses após os dois assumirem o relacionamento ao público.

Lima ressaltou que a separação foi amigável, relembrando outros términos conturbados que já passou, como com o pai da filha, o jogador de futebol Éder Militão. "Queria falar para vocês que sim, estou solteira, eu e Guilherme terminamos", iniciou, nos stories do Instagram.





"Diferente das vezes que já apareci na mídia por conta da minha vida pessoal, dessa vez não existe drama, traição, nem motivos. A gente simplesmente não está mais junto", afirmou. A influenciadora ainda fez um pedido para que os seguidores respeitassem a decisão que teve com o ex-"De Férias com o Ex", que não se pronunciou sobre o término até o momento.

"Não precisa se tornar uma novela mexicana, isso tudo. Simplesmente não funcionou e vida que segue. Estou feliz, seguindo minha vida e fazendo meus planos, não precisamos nos odiar por isso nem jogar 'hate' um no outro", complementou.

