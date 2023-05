Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Suelen Gervásio está grávida da primeira filha de Vitão





Suelen Gervásio, mãe da primeira filha de Vitão, usou as redes sociais para agradecer o apoio do cantor na gravidez. A modelo comentou o suporte do artista diante dos ataques que recebeu durante a gestação, em meio a polêmicas sobre a paternidade da bebê .

"Você é e vem sendo tudo o que a gente precisa, Vi. Nós te amamos", afirmou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (3). O comentário de Suelen foi feito junto a um vídeo em que Vitão aparece a defendendo dos ataques na web.









"Quando saiu a notícia da gravidez, as pessoas foram extremamente cruéis com a mãe da minha filha. São coisas que eu prefiro nem reproduzir, porque é de uma crueldade que parece que não é ser humano falando. Queria que minha filha pudesse existir em um mundo onde isso não existisse", disse Vitão no vídeo, em entrevista ao "Otalab".

Ainda na rede social, a modelo anunciou o nome da filha, Nina. A novidade foi revelada na primeira sessão de fotos que Suelen Gervásio fez enquanto grávida. "Você tomou conta de mim, Nina [...] Nosso primeiro, de muitos, ensaios juntas", afirmou na legenda da postagem. Confira abaixo:





