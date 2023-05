Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Stephanie Gomes, filha de Solange Gomes, está no reality 'A Grande Conquista'





O elenco de celebridades de "A Grande Conquista" foi revelado nesta terça-feira (2) e Stephanie Gomes está entre os nomes confirmados no novo reality show da Record. A influenciadora e estudante é filha de Solange Gomes, veterana de programas da emissora. A mãe da participante fez questão de celebrar a notícia nas redes sociais.

Participante de "A Fazenda 13" e "Ilha Record", Solange agradeceu a Record por oferecer um trabalho à filha na novidade. "Quero agradecer demais a Record TV por mais essa oportunidade em nossas vidas, da minha filha, da Stephanie, por estar nesse projeto incrível. Obrigada, [Rodrigo] Carelli", iniciou nos stories do Instagram, se referindo ao diretor da atração.





"Obrigada por mais essa porta aberta de trabalho em nossas vidas. O trabalho aqui é sempre bem-vindo. Obrigada por acreditarem em mim, na história e potencial da minha filha. Stephanie é uma menina maravilhosa. Meiga, mas com um gênio muito forte, com muita personalidade, vocês vão ver", complementou.

Durante coletiva de imprensa com os famosos do reality, Stephanie revelou que aceitou o convite para o trabalho por buscar independência financeira. "Se depender do meu pai, não está dando", afirmou a influenciadora na ocasião. O pai da participante é o cantor Waguinho, com quem Solange enfrentou uma briga na justiça para garantir o pagamento de pensão.

Stephanie Gomes: “Vim para o reality conquistar minha independência financeira. Se depender do meu pai não está dando.” #AGrandeConquista pic.twitter.com/8gAsoUCvsU — Central Reality (@centralreality) May 3, 2023





Solange Gomes ainda apareceu nas redes sociais usando uma camiseta personalizada com o rosto da filha e informou que viajou para acompanhá-la nos compromissos em São Paulo. "Claro que estou aqui, né, povo. Acham que não ia vir grudar nela? Sou coladinha com a filha, sou corujona", declarou.

