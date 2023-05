Reprodução/Instagram - 03.05.2023 Juliana Nalú trabalha como modelo e negou a realização de cirurgias plásticas





Juliana Nalú se pronunciou nas redes sociais após internautas resgatarem fotos antigas da modelo e a acusarem de esconder cirurgias plásticas. A carioca negou que fez intervenções cirúrgicas para modificar a aparência e desabafou sobre o bullying que sofreu quando era mais nova.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Não, eu não tenho cirurgias. Já pensei em fazer rinoplastia, mas ainda tenho meu 'batatinha'. Até os meus 18 anos, era muito magra e tinha muita dificuldade para engordar. Sofria muito bullying por isso e era muito insegura", afirmou no Twitter, nesta quarta-feira (3).





A modelo publicou uma foto com 17 anos, quando atuava como modelo no Rio de Janeiro, antes de se mudar para os Estados Unidos. Juliana ressaltou que, desde então, passou a aplicar mudanças na forma de trabalhar e isso ficou visível na aparência diferente.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"A diferença é que hoje vocês veem alguém com uns 15kg a mais e 10 anos de carreira como modelo. Conheço meus ângulos, sei o que me valoriza e o que faz com que me sinta bem. Se tivesse cirurgia também não seria um problema.

E sim, o tempo foi bom [...] Muito grata por essa menina com esse olhar cheio de incerteza. Mesmo assim, ela nunca parou", avaliou.

Eu amooo essa foto! Tinha uns 17 anos e ralava muuuito no Rj. Muito grata por essa menina com esse olhar cheio de incertezas… E mesmo assim ela nunca parou. 🖤 — Juliana Nalú (@juliananalu) May 3, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.