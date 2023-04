Reprodução/Instagram Vitão espera primeira filha com Suelen Gervásio









Suelen Gervásio se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a paternidade da filha. Assim como divulgado pelo iG Gente , a modelo está grávida da filha do cantor Vitão. Após a confirmação do artista que será pai pela primeira vez, rumores na web questionaram quem realmente seria o pai da bebê e ela decidiu se pronunciar sobre o assunto.

"Cadê esses 'bofes' que apareceram tudo com prints? Quer ser pai? Cadê sendo pai? Não estou vendo, estou olhando e não estou encontrando. A partir de hoje, para mim, minha filha não tem pai. Quem quiser ser pai agora, podem se candidatar, vou deixar minha conta para vocês. Aí vocês depositam, já que sou tão interesseira como vocês ficam falando", afirmou em uma live no Instagram.





Vale ressaltar que circularam em páginas do Instagram prints de conversas entre Suelen e o produtor musical Matuto, que indicavam que ele seria o pai da criança. "Você sabe como vai ser o berço da bebê? O 'zezinho' ninguém que está falando que é pai da minha filha. Porque o pai que está assumindo desde que sabe que estou grávida, sabe como é o berço da bebê. Não é, amor?", continuou.

"Então quem quer ser pai, se candidatem. Já começamos com um pix, porque perto de mim ninguém precisa estar, não", complementou. Confira abaixo a declaração da modelo na íntegra:





