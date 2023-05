Reprodução/Globo Participante foi eliminado por conduta imprópria no reality

Cara de Sapato e Amanda Meirelles firmaram uma amizade no "BBB 23" e com isso ganharam um fã-clube devoto à dupla. E os fãs estão defendendo o ex-BBB de um processo movido após ele ter sido expulso do reality por cometer importunação sexual.

O pedido é que a Justiça arquive o processo, que investiga a acusação de importunação sexual contra Dania Mendez no "BBB 23", para que o lutador possa fazer campanhas com Amanda, que ganhou a edição do programa.

"Arquiva logo essa m*rda para eles fazerem publi juntos", disse um fã nas redes sociais.