Reprodução/Instagram - 21.04.2023 Eliezer e Viih Tube são pais de Lua





O ex-BBB Eliezer contou que passou por um susto com a filha na madrugada desta sexta-feira (21). O marido de Viih Tube disse que vivenciou um momento de "pânico" ao monitorar Lua no quarto e notar que a bebê estava com um cobertor na cabeça.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Tomei um susto agora que... misericórdia. Cheguei no quarto para ver a Lua, porque a vejo de hora em hora. Assim que vi, da minha visão, da porta, a coberta estava na cabeça dela", afirmou nos stories do Instagram. O influenciador relatou colocou o cobertor no peito da bebê por orientação profissional, que indicou que ele não a enrolasse na coberta.





Eliezer ainda que a filha se mexe bastante e que acabou acordando Viih ao notar a situação. "Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Desesperador. Nossa senhora, que pânico me deu. Fiquei esperando ela se mexer", disse.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

O ex-brother contou que não colocaria mais cobertor para a bebê dormir. "Não sei o que vou fazer. As enfermeiras no hospital falaram que ela não tem força para virar o pescoço. Tem, sim. Tem força para virar o corpo inteiro", comentou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.