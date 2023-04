Reprodução/Instagram Preta Gil anuncia nova fase do tratamento contra o câncer: "rumo à cura"

A cantora Preta Gil usou as redes sociais neste domingo (30) para anunciar uma nova fase do seu tratamento contra um câncer de intestino. Por meio de um vídeo, ela contou que viajou a São Paulo nesta semana para conhecer o médico cirurgião responsável pelo seu caso e que deve começar a fazer sessões de radio e quimioterapia oral nos próximos dias. Preta se mostrou confiante com os próximos passos: "Rumo à cura!", declarou.

"Estou muito entusiasmada, muito esperançosa, e com muita certeza de que esse tratamento vai se bem suceder, e que, ao final dessa estrada, tem uma cura me esperando", disse a cantora.

Ela ainda prometeu que sempre que puder, que estiver se sentindo bem, irá aparecer nas redes para conversar com os fãs e mostrar que está bem. Depois de dias conturbados, após rumores de traição por parte do agora ex-marido, Rodrigo Godoy, Preta Gil revelou que teve uma "semana muito boa" e desejou o mesmo para os seguidores. Ela ainda reforçou a importância de sempre dizer para as pessoas do nosso lado o quanto as amamos.

Depois da separação, Preta chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre o caso: "Eu tomei conhecimento de muitas coisas hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras [...]. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também ajudem a me proteger de toda essa nojeita. [...] Preciso de paz para me curar!".

