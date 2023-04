Divulgação Celso Portiolli não queria que Silvio Santos soubesse de câncer

O apresentador Celso Portiolli revelou que não queria que Silvio Santos soubesse do seu diagnóstico de câncer na bexiga, descoberto em 2021. Em entrevista ao R7, o comandante do Domingo Legal admitiu que não queria que o dono do SBT, emissora para a qual trabalha há mais de 27 anos, ficasse "preocupado" com a notícia.



"Eu não falei com ele. Eu fiquei torcendo para ele não ficar sabendo [risos]", afirmou Portiolli. "Por que vai ficar preocupado com isso, né? Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu queria que ele ficasse mais tranquilo. [Às vezes,] a notícia chega pela mídia, e chega toda distorcida. As pessoas exageram muito. Primeiro, eu queria que não chegasse e, quando chegou, chegou porque eu falei com a filha dele", completou.

O apresentador conta que descobriu o câncer após um exame de rotina, que ele realiza a cada seis meses, e que, por meio de um vídeo, decidiu então compartilhar o diagnóstico com os fãs pelas redes sociais. "Cheguei em casa, contei para a minha mulher. Fiquei meio perdido, não sabia o que fazer direito, pensando: 'Quem vai me atender, que médico vai ser, como é que vai ser [o tratamento]?'", relembrou.

"O que dá medo primeiro é a palavra 'câncer'. Quando fala 'câncer', você já fica com medo. Fiquei um pouco sem chão. Mas é bom levar um susto assim, para você dar mais valor à vida, mais valor às coisas, se apegar mais a Deus, né? Ter uma intimidade maior com Deus, amplificar sua fé. Mas que assusta, assusta. Quem fala que não, é mentira".

Atualmente, Celso Portiolli diz estar com a saúde em dia e que "nunca esteve tão saudável como agora".

