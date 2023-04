Reprodução/Instagram Virginia Fonseca expressa desejo de ter um terceiro filho em 2024: "E 2024?! Será que vem outra Maria ou um José?!"

Mãe de duas meninas, Maria Alice, de 1 ano de idade, e Maria Flor, de seis meses, a influenciadora Virginia Fonseca expressou neste domingo (30) o desejo de ter mais um bebê no ano que vem.

A esposa do cantor Zé Felipe publicou fotos de um ensaio ao lado do marido e das filhas nos Stories do Instagram. Na legenda, ela escreveu: "E 2024? Será que vem outra Maria ou um José?".

Os fãs logo repercutiram a novidade. "Eu peço respeito e que venha o que Deus quiser, seja Maria ou seja José", disse uma internauta, fazendo referência à música feita pelo filho de Leonardo para defender a amada após polêmica envolvendo o jornalista Evaristo Costa.

"Vai vir outra Maria", profetizou outra seguidora. "Uma máquina de fazer filho", comentou uma terceira. "Ela pode ter 10, quem não pode sou eu", afirmou mais uma.

