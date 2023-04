Reprodução/Instagram Gabi Martins relata susto e acidente em temporal de BH

Na noite do sábado (29), Gabi Martins relatou um susto que passou com o temporal em Belo Horizonte.

Pelas redes sociais, a cantora contou que estava a caminho de uma festa quando foi pega se surpresa com muita chuva. As amigas da ex-BBB chegaram a sofrer um acidente de carro envolvendo uma carreta, mas felizmente estão todas bem.





"Tava pronta para sair com as minhas amigas. Fui pegar a estrada e eu nunca vi isso na minha vida. Parecia um tornado. As ruas todas alagadas, tudo branco, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito, muito medo. Foi um grande livramento", contou ela no Instagram.

A artista comentou que conseguia ouvir barulhos de árvores caindo. "Minha irmã me ligou falando para eu voltar. Eu estava sentindo que não era para ir... Nunca passei por isso na minha vida, e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro".

Gabi também deu detalhes do acidente envolvendo as amigas. "Elas foram mais cedo e uma carreta bateu no carro delas. Olha que loucura. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", disse.

Ontem eu ia sair com minhas amigas. Eu ia na parte de trás do carro . Infelizmente me atrasei . Falei para elas irem na frente. Ela ame ligaram falando que um caminhão bateu na traseira e o carro atrás ficou destruído, o vidro todo quebrado. Graças a adeus que elas estão bem! pic.twitter.com/hZhBmrUR0U — Gabi Martins (@gabimartins) April 29, 2023





