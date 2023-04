Reprodução Rodrigo Godoy e Gominho deixam de se seguir após polêmica de traição

O apresentador Gominho cortou relações publicamente com Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil. O artista, que chegou a ser padrinho de casamento do ex-casal, deixou de seguir o produtor no Instagram, que por sua vez, teria retribuído a atitude.

O iG Gente chegou que Gominho e Godoy não se seguem mais nas redes sociais. Após surgirem rumores de traição de Rodrigo Godoy e Preta Gil expor que estaria "vivendo um pesadelo", Gominho compartilhou que passou a noite com a amiga e a atriz Carolina Dieckmann, que também foi madrinha de casamento da antiga relação.

O apresentador baiano mais uma vez deixa exposta a lealdade a Preta Gil ao cortar relações com Rodrigo Godoy, de quem foi compadre. Vale lembrar que, no início do tratamento da amiga, Gominho pediu demissão da rádio "Sua Salvador FM", da Bahia, para morar no Rio de Janeiro com Preta.

E, embora Gominho e Rodrigo tenham deixado de se seguir, o produtor ainda segue a atriz Carolina Dieckmann, a influenciadora Jude Paulla e Duh Marinho, pessoas apontadas como braço direito de Preta Gil. Jude, Gominho, Duh, Preta e Godoy foram batizados por muito tempo de "Diamonds Family".

Nesta semana, foi divulgado que Preta Gil e Rodrigo Godoy não estariam mais juntos como casal. Na última terça-feira (18), o Metrópoles publicou um vídeo em que Rodrigo aparece no aeroporto trocando carinho com Ingrid Lima, ex-stylist de Preta Gil acusada de ter um caso com Godoy.

A artista, que está se tratando de um câncer, publicou uma nota pedindo apoio e cuidado aos fãs. "Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet", iniciou.





"No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar!", concluiu a cantora.