Jon Vlogs usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para desabafar sobre a separação de Emily Garcia. Nos stories do Instagram, o influenciador citou que teve a "confiança quebrada" no relacionamento e isso motivou o término.

"Para mim, a base de qualquer relacionamento é e sempre foi a confiança. Confiava nela e sempre mostrei que ela podia confiar em mim. O que me incomodava, conversava e perguntava. A partir do momento que essa confiança foi quebrada, já não vejo mais motivo para continuar o relacionamento", afirmou.

O relato acontece após o ex-casal trocar indiretas sobre o fim do relacionamento . As provocações na web ocorreram diante de acusações de Jon sobre Emily ter dito a ele que iria jantar com amigos, mas escondido que um ex estaria presente na reunião.

O influenciador também assumiu que cometeu erros no breve relacionamento: "Durante esse tempo, também errei, tive atitudes infantis e reconheço isso, mas nunca faltei com respeito a Emily e muito menos trai a confiança dela de alguma forma, coisa que senti que ela fez comigo nos últimos dias".



"Voltamos a namorar depois de cinco anos distantes um do outro. Seria hipocrisia falar que esse tempo curto foi todo ruim. Sempre tive um carinho muito grande pela Emily. Reencontrar ela depois de tanto tempo foi bom demais, senti novamente aquele frio na barriga que sentia olhando para ela quando era um moleque e isso me trouxe sentimentos muito bons", avaliou.





