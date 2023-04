Reprodução/TV Globo Polícia Civil indicia Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual no BBB 23 . Os dois foram indiciados após o caso de assédio a mexicana Dania Mendez no reality.

A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, enviou o relatório ao Ministério Público do Estado (MPRJ), recebido na quarta-feira (26).

Agora, cabe a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste denunciar ou não a dupla. O caso está sob sigilo.

Durante uma festa no programa da TV Globo, o cantor passou a mão no corpo da modelo sem o seu consentimento. O lutador deu um beijo e fez contatos físicos avaliados como forçados em Dania. Após a apuração das imagens, os dois foram expulsos do BBB.

