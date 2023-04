Reprodução / Instagram 27.04.2023 Brothers forçam Gil do Vigor a beber

Em uma nova gravação do ‘after dos cria 2.0’, a festa pós BBB 23, Gil do Vigor foi filmado sendo forçado a beber um drink alcoólico pelos brothers que participaram da edição.

A cena incomodou alguns internautas nesta quinta-feira (27), que apontaram que o economista estaria constrangido com a brincadeira.





Nas imagens, Cezar Black aparece segurando Gil e tentando colocar uma garrafa na boca do economista, enquanto uma voz gritava “Olha o Gil, está correndo”.

Nas redes sociais, a brincadeira não foi bem vista. “Cezar Black, desnecessário forçar alguém a beber”, comentou uma internauta. “Percebi um certo constrangimento/desconforto do gil”, disse outra.





