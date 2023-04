Foto: Reprodução/Instagram Emily Garcia e Jon Vlogs trocam indiretas nas redes sociais





O ex-casal de influenciadores Jon Vlogs e Emily Garcia entram em mais um episódio de tretas e indiretas nas redes sociais na noite desta quarta-feira (26).

A inlfuenciadora publicou uma série de vídeos nos stories do Instagram e internautas apontam como indiretas ao ex.















Nos vídeos publicados pela influenciadora, Emily aparece dublando alguns áudios e músicas viralizadas nas redes sociais, que falam de um término de relacionamento nada amigável. "Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinávamos...tá certo, tava certo. Só passei raiva", dublou ela. "Prazer, o inesquecível. Se não deixo com saudade, eu deixo com arrependimento de ter me conhecido", dublou a influenciadora.

Logo após a publicação da ex, Jon chegou a jogar algumas indiretas no Twitter, aparentemente destinadas a Emily. "Quem esconde é porque tem caroço no angu...", escreveu ele. Uma internauta chegou a responder a postagem do influenciador afirmando que ele seria um galinha.

"Deixa de show Luan, ta doido pra se esbaldar num monte de mulher na casa do teu amigo lá no exterior kkk armou esse circo todim pra sair de bom! Tu é um galinha.", escreveu a internauta. Jon logo rebateu o comentário. "Isso, e eu vendo passagem para nós dois ir lá juntos", disse ele.

Para quem não lembra, o ex-casal terminou recentemente. Segundo Jon, Emily disse a ele que iria jantar com amigos e teria escondido que um ex também estaria na reunião. Ao perceber que o ex dela também estava junto, Jon afirmou que tentou ligar para Emily mais de 30 vezes e acabou a bloqueando nas redes sociais após não ter resposta.

Em um grupo com os fãs, Jon chegou a desabafar em relação ao assunto: “Pô, galera, vou falar com vocês agora de coração. Tentei dar meu amor e meu carinho para ela. Sou ciumento e falo em live. Todas as vezes eu sou de conversar, trocar ideia ou questionar, pois é melhor falar na cara do que guardar e ser uma bola de neve. Me abri em live, deixei amigos falando, deixei minha mãe falando e fui atrás do que eu amava. Estou aqui triste e com coração partido pelo o que aconteceu. Eu estava tentando com tudo e com maior carinho e respeito”, disse ele.