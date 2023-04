Reprodução / Instagram 27.04.2023 Raíssa Barbosa apareceu chorando e pediu ajuda para encontrar irmão





Raíssa Barbosa reencontrou o irmão após relatar o desaparecimento de Rafael Barbosa nas redes sociais, nesta quinta-feira (27). A influenciadora não sabia onde o irmão estava há três dias e o encontrou em um hospital após expor o caso na web .

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A ex-"A Fazenda" contou que já havia feito um boletim de ocorrência e procurado o irmão em diversos hospitais de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde foi visto pela última vez no bairro de Porto Meira. Após ir até no IML (Instituto Médico Legal), Raíssa disse que encontrou Rafael em um "hospital menor", onde ele estava com suspeita de dengue e não havia levado um celular.





"A gente só achou ele porque foi para a internet, TV e tudo. Ele realmente estava com essa menina em Porto Meira. A gente já o viu, ele está bem. Ele ficou com suspeita de dengue e foi para um hospital lá em Porto Meira mesmo, o único que a gente não foi porque era ambulatório", contou nos stories do Instagram.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Barbosa ainda falou dos esforços que fez para procurar o irmão em Foz do Iguaçu: "Mas graças a Deus está bem! Não sei se dou na cara dele, se bato nele., porque estou muito chateada. Gastei um dinheirão para vir para cá, porque a passagem em cima da hora é caríssima. Mas que bom que a gente achou ele".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.