Lexa se pronunciou sobre uma nova polêmica envolvendo MC Guimê, sobre o processo judicial que o cantor enfrenta por uma dívida que adquiriu ao comprar um imóvel de luxo . A cantora negou rumores de que foi despejada da mansão e ainda contou que comprou uma "casa correta" após a controvérsia do funkeiro.



"Já saí dessa casa há anos. Essa casa foi o maior erro da minha vida. Guimê assinou contrato mais bizarro do mundo porque confiou em pessoas erradas. A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela está toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê. Nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles vieram pagar de santos. Também não dá, né?", declarou nos stories do Instagram, na manhã desta segunda-feira (24).





O desabafo sobre o caso de Guimê veio acompanhado de detalhes do novo imóvel que Lexa comprou sozinha. "Graças a Deus essa casa que comprei está toda certinha, não foi trambique que fizeram antes. A documentação certa, tudo certo. Não entrei em uma barca furada, graças a Deus. Porque tem muita gente aí vendendo casa barca furada", comentou.

"Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok. Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada, meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada", afirmou ao mostrar uma foto da nova residência.









Lexa também comentou sobre o vídeo que MC Guimê publicou sobre a polêmica neste domingo (23), em que ele ressaltou que "ninguém foi despejado". "Não estou atacando o Guimê, jamais, pelo amor de Deus. Pelo contrário, concordo completamente com o posicionamento dele, com tudo que ele falou. Só estou mostrando meu lado", pontuou.

"A real é que ele se lascou mesmo nesse contrato que assinou, pegou uma casa toda lascada. Ah, porque destruíram a casa. Vocês não viram como a casa estava antes. Tenho dados de construtoras, dados de tudo [...] Acho que várias pessoas já devem ter passado problemas de ter comprado um carro que estava todo errado e se lascaram", complementou, reforçando que o funkeiro foi "vítima da má índole das pessoas".

A cantora também explicou a decisão de compartilhar a notícia da nova casa após momentos tensos da vida pessoal. Vale lembrar que ela vivencia polêmicas desde que o marido foi expulso do "BBB 23" por importunação sexual. "Estou mostrando também minhas conquistas, porque toda hora sai coisa ruim, não aguento mais. Que maré, nunca fui envolvida nesses negócios e toda hora fica aparecendo coisa ruim. Só querem ficar me massacrando", avaliou.





