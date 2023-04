Reprodução/ Instagram MC Guimê fala de dívida milionária

Na noite do último domingo (24), MC Guimê postou um video, no Instagram, aonde explica o processo judicial que enfrenta por uma dívida de 2016, que adquiriu ao comprar um imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo. O valor da mansão era de de R$2,2 milhões, mas empresários alegam que o ex-BBB deixou de pagar mais de R$700 mil.

"Um sonho que se tornou um pesadelo. No final de 2015, resolvi comprar um imóvel, com a agenda cheia de shows e compromissos não tinha tempo ara ficar acompanhando todos os passos da negociação e confiava essas tarefas a pessoas que não fazem mais parte do meu ciclo de amizade e de trabalho. Apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe", começou ele.

Em seguida, o cantor contou que pagou mais pelo combinado para ter a casa:"Foi combinado um pagamento para que eu pudesse entrar na casa, paguei, mas não entrei. Comecei a perceber que tinha algo de errado. Quando achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre outra pessoa que era considerada proprietário legal da casa, que eu haveria de pagar também com urgência ou pagaria os bens e valores que já tinha dado. Fiz um acordo com essa pessoa, realizei os pagamentos que me custaram mais de um milhão de reais".

Guimê explicou que uma briga judicial começou e decidiu deixar o imóvel. Infelizmente, em extensa briga judicial as coisas foram piorando. Em 2021, decidi sair do móvel para seguir nova vida e em novo lar. Ninguém foi despejado. Quando tiveram a decisão de posse do imóvel já não havia ninguém morando mais lá", finalizou ele, que avisou que não falará mais sobre o assunto.





