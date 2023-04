Reprodução/ Globoplay Web critica Vivian e Patrícia no "Bate-Papo BBB" e pede volta de Ana Clara

No último domingo (23), Larissa foi entrevistada pelo "Bate-Papo BBB" após ser eliminada do "BBB 23". A entrevista, porém, foi criticada na web pela conduta das apresentadoras Patrícia Ramos e Vivian Amorim.

Internautas afirmaram que as duas estariam beneficiando a ex-sister nas perguntas e relembraram da conversa com Domitila, na qual as apresentadoras teriam confrotado a miss. "Pela segunda vez, dona Patrícia e Vivian passando a mão na cabeça, tudo é normalizado quando se trata dessas garotas do deserto, agora quando Foi Key, Nicacio, Black e Domitila ficaram mostrando os erros, mano essa Larissa é muito mentirosa", disse um usuário.

Vivian e Patricia são fãs número um da Larissa. Bonito de ver. Ainda exibiram o vídeo da Bruna berrando com Black e Domitila como se a Bruna estivesse certa. ❤️ #BatePapoBBB #BBB23 pic.twitter.com/jnLIP2TPAk — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 24, 2023





Vivian e Patrícia vão se lascar com tanta asneiras q vcs falam. Passando pano p as merdas q a Larissa fez enquanto falam mal da Domitila. Vivian mereceu perder pra Emilly e essa Patrícia não sei nem quem é, to vendo aí nesse #BatePapoBBB esse ano. — Thy Trinidad (@ThyTrinidad) April 24, 2023





A web, então, relembrou da época em que Ana Clara apresentava o programa e pediu a volta da ex-sister. " Vivian e Patrícia não tem a capacidade de rebater o que os eliminados falam, sério é patético. Ana Clara salva a gente", disse um internauta.

#BatePapoBBB Aff vou até desligar não aguento essa apresentadoras cadelando essa Larissa

Sddes da ana Clara, Vívian nitidamente aplaudindo a briga dela com a key🤮 dizendo que ela arrasou e Nao foi com texto pronto pra casa da repescagem que preguiça deveriam ser imparciais — comenta reality 🐱 (@hablas_reality) April 24, 2023





Vivian e Patrícia em mais uma noite infeliz! Mas é o que o Boninho precisa. Gente ali pra limpar a barra de gente lixo feito as 4 que sobraram. Com Ana Clara jamais teria esse alívio e passassão de pano. #BBB23 #BatePapoBBB — Jean Dias 👨‍🚒🚩🏴 (@JeanAdrianoDias) April 24, 2023

















