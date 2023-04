Briga com Bruna Griphao

Uma trama que pouca gente esperava rendeu no fim de semana: as equipes de Bruna Griphao e Larissa romperam no paredão que definia a final, com direito a desabafo do pai de Griphao. A briga entre as equipes rendeu troca de votos e Larissa acabou eliminada, com 49,98% dos votos.