Ana Clara assumiu o namoro com Bruno Tumolli em publicação nas redes sociais, neste domingo (16). A confirmação do relacionamento veio acompanhada de fotos ao lado do advogado, com quem relatou viver o romance desde 2022.

"Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou", afirmou a apresentadora de programas do "BBB". A postagem traz registros do casal em diferentes ocasiões, de momentos íntimos até enquanto curtem o Carnaval e shows.













Ana marcou o namorado na publicação e a página do perfil do companheiro conta com apenas uma postagem, divulgando o reality "Túnel do Amor". A apresentadora vai comandar a segunda temporada do projeto.

A confirmação do relacionamento acontece após Ana Clara ser vista com Bruno durante a festa de aniversário, que contou com a presença de celebridades como Juliette e mais . Os dois já foram vistos juntos em outros eventos.





