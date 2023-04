Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Ana Clara recebeu Juliette e mais famosas em festa de aniversário





Ana Clara Lima completou 26 anos em 11 de abril e decidiu celebrar o novo ciclo em uma festa neste sábado (15). A apresentadora recebeu diversas celebridades na comemoração, que aconteceu em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

Marcaram presença no evento as ex-BBBs Juliette e Camilla de Lucas, as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica, a apresentadora Vivian Amorim, entre outros. As famosas posaram com a aniversariante e compartilharam registros da festa nas redes sociais.







Em um dos vídeos, Ana Clara e Juliette aparecem cantando e dançando ao som de "Bad Romance", canção de Lady Gaga. "Gente, ela saiu de casa", brincou a apresentadora em outro vídeo curtindo com a cantora.

🚨VEJA: Juliette Freire e Ana Clara ao som de Bad Romance. 🌵🌶️

pic.twitter.com/P943iilGsT — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 16, 2023





Oh pra Ana Clara falando que a Juli saiu de casa kkkkkkkkkkk



pic.twitter.com/5BOoULXaTX — Rayra . J1 📖🔥 (@rayramatos) April 15, 2023





Confira abaixo mais registros do grupo de famosos na festa:

E a festa da Ana Clara tá animada pic.twitter.com/JDeD4AsU6Q — Alphonse J1 📖🔥 (@alphonsegreend) April 16, 2023





Juliette com Vitória Strada e Ana Clara. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/A8n3ooZ1Yv — Upload Juliette | Fan Account (@UploadJuliette) April 15, 2023





📱|15/04/23| Juliette na festa de aniversário de Ana Clara pic.twitter.com/IsYMZTCyQm — Cactus Juliette - Fan Account 🌵 (@CactusJuliette) April 16, 2023





Juliette, Camila de Lucas, Vitória Strada e Ana Clara! 🧡 pic.twitter.com/68OSXZvqFk — Acesso Juliette | Fan Account (@AcessoJulietteR) April 16, 2023





Juliette com Ana Clara, Vivian, Vitória Strada e Marcella Rica ❤️ pic.twitter.com/CqWiN5iznJ — Engaja Carliette 💫 (@engajacarliette) April 15, 2023





